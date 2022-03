Landau hat ein zweisprachiges Hilfe-Portal für Ukraine-Flüchtlinge online gestellt. Dort können sich Hilfesuchende und Helfer vernetzen. Erste Angebote stehen schon online. Unter anderem werden Menschen mit Sprachkenntnissen gesucht.

„Für viele Menschen bleibt nur die Flucht, um dem Krieg zu entkommen, und wir wollen alles uns Mögliche tun, um Geflüchteten Schutz und Hilfe bieten zu können“, betont Oberbürgermeister Thomas Hirsch im Namen des gesamten Stadtvorstands. Viele Landauer hätten bereits ihre Unterstützung angeboten, von der Bereitstellung von Unterkünften, Möbeln oder Haushaltsgegenständen bis zur Hilfe beim Dolmetschen.

Gesucht werden Menschen, die ehrenamtlich Russisch oder Ukrainisch übersetzen können. Damit will man Vorsorge treffen, sollten Kriegsflüchtlinge Hilfe brauchen. Interessenten können sich bei der Ehrenamtsbeauftragten Angelika Kemmler melden unter angelika.kemmler@landau.de.

Für alle, die helfen möchten, steht auf der Landauer Engagementplattform www.engagement-landau.de ab sofort das zweisprachige Portal Ukrainehilfe bereit. Hier können Unterstützungsangebote eingegeben werden.

Verschiedene Kategorien

Die Angebote werden ins Ukrainische übersetzt, damit die Hilfesuchenden direkt mit den Hilfegebenden in Kontakt treten können, erläutert die Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler. Die ersten Hilfsangebote seien bereits eingestellt worden. Es gibt verschiedene Kategorien wie Wohnraum, Möbel, Haushaltsgegenstände, Kleidung und Übersetzungsdienste. Auch besteht die Möglichkeit, Fotos von den angebotenen Sachspenden hochzuladen.

Wer eine Wohnung im Stadtgebiet an die Stadt Landau vermieten möchte, kann sich unter Telefon 06341 138220 oder per E-Mail an wohnungsangebote@landau.de an das Gebäudemanagement (GML) wenden. Auch dafür seien die ersten Angebote bereits eingegangen, so die Stadt. Die Wohnungen werden vom GML geprüft und gegebenenfalls angemietet.

Feldbetten eingelagert

Parallel dazu bereitet die Verwaltung sicherheitshalber auch noch die Einrichtung einer zentralen Notunterkunft vor. Feldbetten hat sie noch eingelagert. Es würden mehrere Gebäude-Möglichkeiten geprüft, berichtet Stadtsprecherin Sandra Diehl. Nähere Angaben will die Verwaltung aber noch nicht machen. Die Notunterkunft werde auch Thema in der nächsten Ratssitzung am Dienstag, 8. März, sein.

Weitere Informationen zur aktuellen Situation finden sich auf der Internetseite www.landau.de/ukrainehilfe und überregional in deutscher, ukrainischer und russischer Sprache auf der Seite des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge unter www.bamf.de.

Friedensandacht

Für Samstag, 5. März, 16.15 Uhr, laden die Ortsgemeinde Klingenmünster und die beiden Kirchengemeinden zu einer Friedensandacht mit Pfarrerin Almendra Garcia de Reuter, Pfarrer Marco Gabriel und Ortsbürgermeisterin Kathrin Flory in die Stiftskirche St. Michael ein. Im Anschluss läuten die Glocken beider Kirchen.

Ab 15 Uhr können Spenden im Mönchssaal des Katholischen Pfarrzentrums Im Stift 16 und danach auch täglich in der Katholischen Kirche abgegeben werden. Gebraucht werden vor allem Hygieneartikel für Kinder und Erwachsene, Verbandsmaterial, haltbare Lebensmittel, Kindernahrung, Tiernahrung, Taschenlampen sowie Geldspenden.