In Gleisweiler werden die Hilfsaktionen nun über Michael Zickler vom Landgasthof Zickler koordiniert. Es habe zahlreiche Rückmeldungen von Bürgern gegeben, die bereit seien, Geflüchtete aufzunehmen, teilt Bürgermeister Thorsten Rothgerber mit. Gesucht werden nun unter anderem Lagermöglichkeiten für Hilfsgüter gesucht. Zickler sei unter Telefon 0151 11743702 oder per E-Mail an michael@landgasthof-zickler.de zu erreichen.