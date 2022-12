Viele Engagierte haben die Gelegenheit genutzt, bei der Kreisverwaltung SÜW Geschenk-Pakete für den Weihnachtspäckchenkonvoi der Round-Table-Familie abzugeben. Landrat Dietmar Seefeldt konnte gemeinsam mit dem für das Jugendamt zuständigen Ersten Kreisbeigeordneten Georg Kern zahlreiche bunt verpackte Päckchen mit Spielsachen, Süßigkeiten, Bekleidung und Hygieneartikeln an Kristina und Steffen Hofmann vom Weihnachtspäckchenkonvoi übergeben. Inzwischen sind die Päckchen über Sammelstationen in Karlsruhe und Hanau auf dem Weg zu Kindern in Osteuropa: nach Rumänien, Bulgarien, Moldawien, in die Ukraine und erstmals auch nach Polen, wo sich viele aus der Ukraine geflüchtete Kinder aufhalten. Die Helfer der Serviceclubs Round Table, Ladies Circle, Agora Club Tangent und Old Table machen es sich alljährlich zur Aufgabe, in einer bundesweiten Aktion „Kinder helfen Kindern“ um Geschenkpakete zu bitten und diese persönlich zu übergeben. Infos zur bundesweiten Aktion gibt es im Internet unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de.