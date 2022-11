Die Landauer Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche ist an der Therapiestudie „Start-A1“ beteiligt, die sich an geflüchtete Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahre richtet. Das Training soll helfen, Stress und posttraumatische Belastungen zu reduzieren, mit Emotionen zurecht zu kommen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken oder sogar neu aufzubauen. Nach Angaben von Lena Elsaesser und Professor Tina in-Albon von der Landauer Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche geht es auch um Entspannung, Verbesserung des Schlafes und zwischenmenschliche Kompetenzen. Die Initiative ist eine Kooperation der Universitätsmedizin Mainz und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und wurde von der Ethikkommission bewilligt.

Das Training in Gruppensitzungen ist zweimal wöchentlich über acht Wochen hinweg und wird von geschulten Studientherapeutinnen geleitet. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 06341 28035800 oder per Mail an start-landau@uni-landau.de.