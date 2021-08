Die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) in Edesheim beteiligt sich an einem Hilfsangebot für Helfende der Flutkatastrophe, das landesweit von mehreren Organisationen auf die Beine gestellt wird. Anlass ist die Tatsache, dass viele Helfer, die ja aus ganz Rheinland-Pfalz kamen und kommen, zum Teil sehr belastenden Situationen ausgesetzt waren oder sind. Sie kommen mitunter an die Grenzen ihres Leistungsvermögens, heißt es in einer Pressemitteilung. „Sie sind sicherlich noch lange durch die schrecklichen Erlebnisse belastet und benötigen dringend Unterstützung, um sekundären Traumata vorzubeugen.“ Angebote zur Hilfe der Helfer werden bei vier zweitägigen Trainings zur Trauma-Prävention gemacht. Darunter sind unter anderem Treffen am 6. und 7. Oktober in Edesheim. Information bei KISS Mainz, Telefon 06131 210 772, oder info@kiss-mainz.de sowie www.selbsthilfe-rlp.de/kiss-mainz/termine.