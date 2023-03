Die Volkshochschule Landau führt im Zuge des Projektes „Bürgernahe Medienkompetenz – DigiNetz der Weiterbildung“ eine individuelle Bürgersprechstunde ein. Dieses Angebot richtet sich an alle, die Fragen haben und Hilfe bei der Bedienung oder Einstellung digitaler Geräte benötigen. Dozenten helfen rund um Hardware, Software, Laptop oder Smartphone. Mit dem Projekt soll die Teilhabe in der digitalisierten Welt gefördert werden. Aus der alten Zugfahrkarte wird das elektronische Ticket auf dem Handy, Briefe werden zunehmend durch Mail und Messenger-Nachrichten ersetzt, im Internet kommunizieren nicht mehr nur Menschen miteinander, sondern auch Maschinen. Bei Veranstaltungen geht es außerdem um Themen rund um die IT. Das Projekt wird vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung gefördert. Infos und Anmeldung unter Telefon 06341 134992 und im Internet unter www.volkshochschule-landau.de.