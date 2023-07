Am Freitagabend hat gegen 22 Uhr auf der Wiesenfläche zwischen den Straßen Am Queichanger und der Schneiderstraße ein Heuballen gebrannt. Die dazu gerufene Feuerwehr ließ den Heuballen laut Polizeibericht kontrolliert abbrennen, sodass es zu keinem weiteren Schaden kam. Nach ersten Ermittlungen kann ein strafbares Verhalten nicht ausgeschlossen werden, da sich kurz vor der Entzündung des Heuballens zwei junge Männer an diesem aufgehalten hätten. Die Beamten nahmen weitere Ermittlungen auf. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de melden.