Am Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr wurden im Bereich der Drachenfelsstraße in Landau zwei brennende Heuballen gemeldet. Die Ballen lagen auf einem angrenzenden Feldstück, westlich des Friedhofs. Die zu diesem Zeitpunkt glimmenden Heuballen wurden von der Feuerwehr gelöscht, teilt die Polizei mit. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Landau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.