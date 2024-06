Das Herzkatheterlabor des Herz- und Gefäßzentrums Landau MVZ Dr. Hörmann und Kollegen an der Klinik Landau ist ab sofort wieder in Betrieb. Der Einbau einer hochmodernen Anlage ist abgeschlossen. Das teilt das Klinikum Landau/SÜW mit. Die Klinik Landau und das Team des Herzkatheterlabors nehmen nun wieder rund um die Uhr an der Notfallversorgung teil. Auch die Katheterbehandlung von Herzrhythmusstörungen ist wieder möglich. Die neue Anlage reduziere die Strahlenbelastung von Patienten und medizinischem Personal während der Untersuchung deutlich, führt das Klinikum aus. Gleichzeitig biete der sehr große Bildschirm mit seiner hervorragenden Bildqualität ideale Voraussetzungen für eine bestmögliche medizinische Versorgung. Seit Anfang Mai hatte das Krankenhaus wegen der Modernisierung keine Herzinfarktpatienten aufgenommen. Diese mussten währenddessen in umliegenden Kliniken versorgt werden.