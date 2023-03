Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Herxheimer Metzgermeister Walter Adam und seine Frau werden vom Donnerstag, 9. Juni, bis Samstag, 11. Juni, Gäste des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk in Berlin sein. Und der lässt sich nicht lumpen.

Walter Adam klingt am Telefon, als könne er es selbst nicht so recht glauben. „Ich wollte Sie nur in Kenntnis setzen ...“ beginnt er das Gespräch, bevor er mit der Nachricht rausrückt.