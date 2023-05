Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Funpark am neuen Messegelände ist um eine Attraktion reicher: Am Donnerstag eröffnet dort Landaus erste Schwarzlicht-Minigolfanlage: „Crazy Duck“. Gespielt wird in vier Themenräumen.

Eines vorweg: Bei „Crazy Duck“ (auf Deutsch: verrückte Ente), der neuen Schwarzlicht-Minigolfanlage im Landauer Funpark, ist nichts wie es scheint. Farbkleckse können nicht