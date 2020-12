Besuche müssen im Altenheim St. Josef ab sofort ausfallen. Das Senioreneinrichtung in Herxheim schließt komplett – wegen Corona. Neun Bewohner, fünf Mitarbeiter und zwei Besucher seien positiv getestet worden, teilt Einrichtungsleiter Hubert Niederer mit. Die positiv getesteten Senioren sind in einem Quarantänebereich untergebracht, in dem zwei Mitarbeiter in Zwölf-Stunden-Schichten und voller Schutzmontur arbeiten. Die fünf infizierten Mitarbeiter müssen zu Hause bleiben.

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Niederer, „allerdings ist es nur so möglich, unsere Bewohner und Mitarbeiter zu schützen.“ Mitarbeiter werden fortan zweimal, Bewohner einmal wöchentlich getestet. Die Einrichtung hat sich gegen einen Teil-Lockdwon entschieden, da sie nicht kontrollieren könne, ob Besucher ihre Masken im Zimmer abnehmen. Auch könne die Einrichtung demenzkranke Bewohner nicht dazu zwingen, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Die Schließung gilt zunächst bis zum 20. Dezember. Niederer hofft, dass die Bewohner zum Weihnachtsfest wieder ihre Liebsten empfangen können. Eine frühere Wiedereröffnung schließt der Leiter nicht aus. Zuletzt war in der Region das Pro Seniore in Bad Bergzabern Ende November teilgesperrt worden. Dort hatten sich 29 Bewohner und zehn Mitarbeiter infiziert.

Mehr zum Thema