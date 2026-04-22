Das Finale der A-Junioren um den Fußball- Südwestpokal wird am 6. Mai um 19 Uhr in Deidesheim angepfiffen. Der Gegner des SV Viktoria Herxheim wurde am Dienstag in der Partie SC Idar/Oberstein - 1.FC Kaiserslautern ermittelt.

Weil sich der FCK mit 6:0 durchsetzte, ist auch die Viktoria für den DFB-Pokal qualifiziert. Dies war einer südpfälzischen Juniorenmannschaft noch nie gelungen. Herxheim besiegte vor gut einer Woche zuhause den FK Pirmasens vor 400 Zuschauern mit 2:1.