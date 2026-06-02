Nach dem tödlichen Wohnungsbrand in der Oberen Hauptstraße in Herxheim haben die Ermittler die Brandursache geklärt.

Wie Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei mitteilen, ergaben die Untersuchungen von Brandermittlern und einem Sachverständigen, dass das Feuer vermutlich durch unsachgemäßen Umgang mit einer Feuerquelle durch den später verstorbenen Bewohner ausgelöst wurde.

Der Mann war bei dem Brand am 25. Mai ums Leben gekommen. Eine Obduktion des Leichnams ergab nach vorläufigem Ergebnis, dass er an einer Rauchgasvergiftung starb.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern im Detail noch an, Hinweise auf eine andere Brandursache liegen jedoch nicht vor.