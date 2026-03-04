Die Kunstschule Villa Wieser in Herxheim bietet rund um die Osterferien Intensivkurse an. Sie richten sich an Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren.

In den Kursen können Teilnehmende sich künstlerisch ausprobieren und neue Techniken erlernen. Sie finden entweder als Wochenend- oder Wochenkurse statt: Wochenendkurse werden samstags und sonntags von 11 Uhr bis 17 Uhr angeboten, während Wochenkurse montags bis freitags jeweils von 11 Uhr bis 16 Uhr laufen, wie die Kunstschule mitteilt. Inhaltlich decken die Angebote ein breites Spektrum der Bildenden Kunst ab, mit Kursen wie „Bildhauerei – Direktaufbau mit Beton“, „Der Augenblick – Zeichnen und Skizzieren“ und „Fotografie, digital“. Der Kinderkurs ist laut Kunstschule bereits ausgebucht.

Die Teilnahmegebühr beträgt für einen Wochenendkurs 100 Euro und für einen Wochenkurs 180 Euro. Es können zusätzlich Materialkosten anfallen, die direkt im Kurs zu entrichten sind. Qualifizierte Künstler und erfahrene Dozenten leiten die Kurse, so die Kunstschule. Das detaillierte Programm ist auf der Website der Kunstschule unter kunstschule-villa-wieser.de zu lesen.