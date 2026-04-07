Die Herrenbergstraße wird nicht, wie geplant, bereits zum kommenden Wochenende wieder befahrbar sein. Wie die Stadtverwaltung Landau auf Anfrage mitteilt, sind die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke bis dorthin sicher nicht abgeschlossen. Die Fräsarbeiten würden einen Tag länger in Anspruch nehmen, heißt es im Rathaus. Dann könnten die Markierungen erst am Montag, 13. April, vorgenommen und die Straße voraussichtlich am Tag danach wieder freigegeben werden können. Die Arbeiten stehen unter der Regie des Landesbetriebs Mobilität. Der Verkehr nach Nußdorf wird über Godramstein umgeleitet.