Ein angebranntes Essen hat am Mittwochnachmittag in Landau einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei meldeten Anwohner gegen 16 Uhr Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus. Einsatzkräfte öffneten daraufhin eine Wohnungstür gewaltsam, da niemand der Bewohner anwesend war. In der Küche fand die Feuerwehr eine eingeschaltete Herdplatte mit einem Kochtopf vor. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten oder Gebäudeschäden. „Lediglich das Essen war nicht mehr genießbar“, schreibt sie in ihrer Pressemitteilung weiter. Die 39-jährige Bewohnerin wurde später telefonisch über das Einsatzgeschehen informiert.