Die Frühjahrsausgabe der Seniorenzeitschrift „Herbstzeitlose“ mit dem Titel „Garten.Stadt.Landau“ ist herausgekommen. Das Redaktionsteam der Seniorengazette möchte in diesen traurigen Zeiten der Pandemie positive Zeichen setzen. Die Gärten und Parks der Stadt sind das Hauptthema der neuen Ausgabe. Die Seniorengazette liegt an verschiedenen Stellen aus und ist im Seniorenbüro in der Waffenstraße 5 erhältlich.