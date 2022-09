Man muss nicht verdruckst drumherum reden: Feste muss man feiern, solange es noch geht.

Der Landauer Herbstmarkt ist keine Europameisterschaft im Energiesparen. Da muss man sich nichts vormachen. Aber das ist aus mehreren Gründen okay. Erstens haben die Betreiber schon aus Eigeninteresse daran gearbeitet, ihren Energieverbrauch zu senken. Denn keiner hat ein Mini-AKW im Anhänger, alle müssen ihren Strom vor Ort einkaufen. Und der ist in den vergangenen Jahren schon zunehmend teurer geworden. Doch von einem niedrigen Niveau nochmals 15 Prozent einzusparen, ist nun mal deutlich schwieriger, als bei einem hohen Verbrauch die Spitze zu kappen. Dass der Herbstmarkt kein Musterbeispiel für Energiespartugend sein kann, ist aber noch aus einem weiteren Grund okay: Wir wissen bisher nur, dass Herbst und Winter ungemütlich werden, aber nicht, was genau auf uns zukommt. Fest steht, dass wir alle den Gürtel enger schnallen müssen. Daher kann es nicht schaden, vorher noch ein wenig Freude und Gemeinschaft zu tanken und uns eine schöne Zeit zu machen, so lange es noch geht.