Auf dem Alten Messplatz spucken die Schausteller in die Hände: Sie bauen ihre Fahrgeschäfte und Verkaufsstände auf, denn von Samstag, 7. September, bis Montag, 16. September, ist dort der 131. Landauer Herbstmarkt. Die weißen Pavillons des Weindorfs mit ihren spitzen Dächern stehen schon (sind aber noch zu), an den Imbissständen werden die Papierservietten gerichtet.

Von 7. bis 16. September findet der Landauer Herbstmarkt auf dem Alten Meßplatz statt. Foto: pfalzvision / Alexander Martin

Das eine oder andere Fahrgeschäft auf Tiefladern ist zwar schon an Ort und Stelle manövriert, muss aber erst noch hydraulisch entfaltet werden. Oberbürgermeister Dominik Geißler will das Volksfest im Jubiläumsjahr des 750. Stadtgeburtstags mit Weinprinzessin Jasmin II. und Robert Stenglein, dem Vorsitzenden des Schaustellerverbands Landau-Neustadt, am Samstag um 15 Uhr eröffnen. Neben abendlichen Bandauftritten sind an beiden Festsonntagen Frühschoppenkonzerte von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr mit dem sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle Landau und der Big Band Brass Connection im Weindorf geplant.

Familientag mit halben Fahr- und Eintrittspreisen an den Fahr- und Laufgeschäften, Sonderangeboten sowie Kasperletheater-Vorstellungen ist am Mittwoch, 11. September. Am Sonntag, 15. September, lädt die Tanzschule Wienholt ab 15 Uhr zum Kindertanz auf der Bühne im Weindorf ein. Den Abschluss des Fests bildet am Montag, 16. September, ab circa 21 Uhr ein Musikfeuerwerk. Weitere Informationen sind online unter www.landau-tourismus.de zu finden.