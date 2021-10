Ein Herbstmarkt auf dem Landauer Rathausplatz soll die Südpfälzer darüber hinweg trösten, dass wegen Corona wieder kein rauschendes Federweißenfest gefeiert werden kann, wie es all die Jahre üblich war. Bis Sonntag gibt es täglich von 11 bis 20 Uhr Kunst, Kunsthandwerk und Spezialitäten. Fahrgeschäfte sollen vor allem den Kleinen Spaß machen. Das Büro für Tourismus verkauft Neuen Wein und Zwiebelkuchen. Alle Speisen und Getränke werden sowohl „to go“ als auch für den Verzehr vor Ort angeboten. Wer auf dem Rathausplatz verweilen möchte, kann dies in einem abgegrenzten Bereich tun, in dem die „2G+“-Regel greift und die Kontakte erfasst werden. Gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Aktive Unternehmer lädt die Stadt bis Sonntag zum Herbstshopping ein. Höhepunkt wird der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr sein. Die Geschäftsleute haben sich einige Attraktionen einfallen lassen.