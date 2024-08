Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Auf dem Alten Meßplatz in Landau steigt vom 7. bis. 16. September der 131. Landauer Herbstmarkt. Der Aufbau auf dem Festplatz beginnt bereits eine Woche früher – am Montag, 2. September. Ab diesem Tag und bis Donnerstag, 19. September, stehen dann der Alte Meßplatz und die Fortstraße (zwischen Nordring und Am Kronwerk) nicht zum Parken zur Verfügung. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Inhaberinnen und Inhaber von Dauerparkplaketten und Monatstickets können auf die angrenzenden Parkquartiere Nord (rund um den Zoo) und West (rund um Stadion und Freibad) ausweichen. Übrigens: Zum Parkquartier Alter Meßplatz zählt auch der Uniparkplatz, der seit dem vergangenen Jahr durch die Stadt bewirtschaftet wird. Dort wird man oft fündig.