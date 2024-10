Im Herbst ist im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße bei Silz viel los: Aktuell ist die Hirschbrunft in vollem Gange. Die Hirsche imponieren mit lautem Röhren ihrer Damenwelt und machen unter sich aus, wer der dominante Platzhirsch ist. Für das Team des Wild- und Wanderparks in Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße ist dies einer von etlichen Anlässen, zu einem Herbstfest in den Park einzuladen für Sonntag, 13. Oktober, ab 12 Uhr. Es wird Stockbrot gegrillt, und Kinder können herbstliche Basteleien anfertigen. Außerdem gibt es eine Herbststempel-Aktion. Das bedeutet: Im weitläufigen Parkgelände sind verschiedene Stationen zu finden und Stempel zu sammeln. Die Stempelstationen bleiben übrigens während der ganzen Herbstferien und darüber hinaus stehen. Im Oktober ist der Wild- und Wanderpark täglich ab 9 Uhr geöffnet. Die Wolfsfütterung findet bis einschließlich 1. November täglich um 11 Uhr statt.