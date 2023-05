An der HEM-Station in Bad Bergzabern kann wieder getankt werden. Das teilt Tamoil-Sprecherin Marion Menken mit. Damit gibt es neben der Shell in der Weinstraße und der Station am SBK-Markt am Klingweg wieder drei Tankstellen in der Kurstadt. Die HEM-Filiale in der Weinstraße war seit vergangenem Donnerstag wegen eines Pächterwechsels geschlossen. Sie wird zunächst kommissarisch von Sabina Sadikovic betrieben, die in Baden-Baden bereits eine HEM-Station führt. Einen dauerhaften Pächter für die Tankstelle in der Kurstadt gibt es bereits. Wer das ist und ab wann er oder sie übernehmen wird, dazu gibt Menken keine Auskunft.