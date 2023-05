Die HEM-Tankstelle in Bad Bergzabern ist derzeit geschlossen, weil ein Pächterwechsel bevorsteht. Das bestätigt Marion Menken, Sprecherin der Deutschen Tamoil, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Damit können Autofahrer in der Kurstadt zunächst nur an der Shell in der Weinstraße sowie am SBK-Markt am Klingweg tanken. Die HEM-Station in der Weinstraße sei seit vergangenem Donnerstag geschlossen und werde im Laufe dieser Woche wieder geöffnet werden. Ein genauer Tag stehe noch nicht fest. „Unsere Tankstellenpartnerin Sabina Sadikovic aus Baden-Baden wird die Station kommissarisch übernehmen, bis der Nachfolger an Bord kommt.“ Seit 2015 wurde der Standort von Kristina Badinger betrieben. Wer künftig für die Tankstelle verantwortlich sein wird, teilte Menken nicht mit. „Es wird kein neuer Partner mehr gesucht“, schreibt sie lediglich.

Die Abkürzung HEM steht für Hamburg Eggert Mineralölhandelsgesellschaft, ein 1925 gegründetes Familienunternehmen. Nach dessen Verkauf an die libysche Firma Oilinvest International im Jahr 1996 wurde der Firmenname in Deutsche Tamoil geändert. HEM dient weiterhin als Markenname, unter dem ein Netz von deutschlandweit mehr als 400 Tankstellen betrieben wird.