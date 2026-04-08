Die HEM-Tankstelle in der Weinstraße in Bad Bergzabern ist vorübergehend geschlossen. Das sorgt bei vielen Menschen für Verwunderung. Bei Facebook etwa wurde am Dienstagabend – wohl nicht ganz ernst gemeint – darüber spekuliert, ob die Station angesichts der horrenden Preise an den Zapfsäulen wegen Reichtums geschlossen sei oder ob Benzin und Diesel leer seien. Der eine oder andere in den Kommentarspalten war aber schon da auf der richtigen Spur und nannte einen Pächterwechsel. „Die Tankstelle war vorübergehend geschlossen“, teilt eine Sprecherin der Deutschen Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg, die unter dem Markennamen HEM rund 400 Tankstellen in Deutschland betreibt, auf RHEINPFALZ-Anfrage am Mittwochmittag mit. „Der Grund ist ein Pächterwechsel, der aktuell stattfindet.“ Und dann die gute Nachricht: Man könne mitteilen, „dass die Tankstelle noch heute, in knapp zwei Stunden, wieder für Kunden geöffnet sein wird“. Das wäre gegen 15 Uhr. Neuer Betreiber werde Samuel Saks sein, teilt die Sprecherin weiter mit.