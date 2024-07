Helmut Heib bleibt für weitere fünf Jahre Ortsbürgermeister in Hergersweiler. Nachdem es bei der Kommunalwahl am 9. Juni keinen Kandidaten für das Amt im 250-Einwohner-Dorf gab, war der sechsköpfige Gemeinderat am Zug. Dieser wählte Heib am Mittwochabend einstimmig zum Bürgermeister, wie er selbst bestätigt. Er geht damit in seine insgesamt vierte Amtszeit. Heib war bereits von 2004 bis 2014 Ortschef, seit 2019 ist er es wieder. Auch der Beigeordnete bleibt derselbe, Volker Nuß wurde ebenfalls einstimmig im Amt bestätigt. Das größte Thema der kommenden fünf Jahre werde die Realisierung des Baugebiets Hauptstraße Süd sein, sagt Heib. Zudem stehen an der Vogelsanghütte weitere Reparaturarbeiten an. Dritter Punkt auf der To-do-Liste ist der Spielplatz. Dort brauche es eine neue Schaukel, ein neues Spielhaus und der Sand müsse ausgetauscht werden, erklärt der neue und alte Bürgermeister. Durch seine Wiederwahl kann Heib sein Gemeinderatsmandat nicht annehmen, für ihn rückt Michael Weber nach.