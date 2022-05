„Sie sind da und schneller als erwartet, die Pflanzen für die Markwardanlage“, berichtet der erste Beigeordnete Dirk Müller-Erdle. Er meint die Pflanzen, die im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Markwardanlage in Annweiler den Kurpark verschönern sollen. Deswegen hat die Stadt nun kurzfristig für Freitag ab 13 Uhr und für Samstag ab 9.30 Uhr Arbeitseinsatze angesetzt und sucht dafür noch tatkräftig Helfer. Treffpunkt ist jeweils das Kneippbecken im oberen Bereich der Parkanlage. Es empfiehlt sich, eigenes Werkzeug und Handschuhe mitzunehmen.

Und wie ist der aktuelle Stand des barrierefreien Umbaus? Der nehme so langsam Gestalt an, berichtet Müller-Erdle. Im Sommer soll die neu gestaltete Anlage eingeweiht werden. Aktuell gibt es noch Sperrungen wegen der Arbeiten an den Wegen. Auch am Spielplatz wird kräftig gewerkelt, aktuell wird der Rutschenhügel aufgeschüttet.