Die Stadt Landau sucht Paten für Stolpersteine, die an während der Zeit des Nationalsozialismus vertriebene, deportierte und ermordete jüdische Mitbürger erinnern.

Sie sind eine beständige Mahnung gegen jede Form von Ausgrenzung und Rassismus: die Stolpersteine, die in vielen Städten Europas an die Opfer der NS-Diktatur erinnern. Stolpersteine sind Pflastersteine, die an der Oberseite eine Messingplatte mit den Lebensdaten der Vertriebenen oder Ermordeten tragen und die vor deren letzten frei gewählten Wohnhäusern in den Boden eingelassen werden. In Landau erinnern zurzeit 271 Stolpersteine an frühere Mitbürgerinnen und Mitbürger; weitere sollen hinzukommen. Dafür sucht die Stadt Landau gemeinsam mit der Initiative Stolpersteine Patinnen und Paten.

„Stolpersteine: Das sind kleine Mahnmale mit großer Wirkung und stumme Zeugen mit eindringlicher Botschaft“, sagt Bürgermeister Maximilian Ingenthron, der noch als Mitglied des Stadtrats den Anstoß gegeben hatte, in Landau Stolpersteine zum Gedenken an NS-Opfer zu verlegen. „Mit den Stolpersteinen machen wir die Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit in unserer Stadt wieder im Straßenbild sichtbar und verankern diese damit stärker im kollektiven Gedächtnis.“ Ziel sei es, für alle nahezu 600 Opfer der NS-Diktatur in Landau Stolpersteine zu verlegen. Das Erinnern sei Verpflichtung, so der Bürgermeister.

Stein-Patenschaft kostet 120 Euro

Wer dieses Ansinnen der Stadt und der Initiative Stolpersteine unterstützen möchte, kann für einen oder mehrere Steine eine Patenschaft übernehmen. Die Patenschaft für einen Stein kostet 120 Euro. Die Summe ist erst nach der Verlegung zu zahlen. Die Steine werden von Bildhauern aus Berlin, Elbenrod und Amsterdam in Handarbeit gefertigt.

Die nächsten 14 Stolpersteine sollen am Sonntag, 11. September, verlegt werden. Dazu wird auch wieder der Kölner Künstler Gunter Demnig erwartet, der die inzwischen europaweite Erinnerungsaktion initiiert hat, berichtet Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer.

Sie stellt wegen des Ausbaus der Königstraße klar, dass dort keine Stolpersteine gestohlen worden sind, wie mehrere Menschen befürchtet hatten. Die Erinnerungssteine würden lediglich vor Baumaßnahmen sorgsam entfernt und später neu verlegt.

Info & Kontakt

Wer eine Stolperstein-Patenschaft übernehmen möchte, kann sich per E-Mail an stadtarchiv@landau.de bei Christine Kohl-Langer melden.