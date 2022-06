In Wollmesheim kann nach pandemiebedingter Pause in diesem Jahr wieder die Dampfknoppkerwe gefeiert werden. Am vierten Wochenende im August gibt es rund um den Dorfplatz nicht nur den Wein und Sekt der ortsansässigen Winzer, sondern auch Attraktivitäten für Kinder sowie die beliebten Dampfnudeln und herzhafte kulinarische Köstlichkeiten. Dass die Kerwe, die am Freitagabend, 26. August, beginnt, nicht, wie früher üblich, am Dienstag, sondern bereits am Montagabend zu Ende sein wird, ist dem Mangel an Helfern geschuldet. Ortsvorsteher Rolf Kost forderte seine Ratskollegen auf, sich zu melden und vor allem auch Neubürger als mögliche Helfer anzusprechen. srs