Bis Ende des Monats will der Pfälzerwald-Verein die Hüttendienste 2022 für seine Geldmünzhütte bei Eußerthal vergeben. Dafür werden noch Helfer gesucht, gerne auch neue. „Ohne diese Hilfe ist keine Hüttenöffnung möglich, was sicherlich viele Wandersleute im Pfälzerwald sehr bedauern würden“, sagt Vorsitzende Brigitte Theobald. Wer helfen will, kann sich bei ihr unter Telefon 06345 2761 oder per E-Mail an theobald-brigitte@t-online.de oder pwv_sibi@t-online.de melden. Die Hütte wird ab März wieder sonntäglich geöffnet sein.