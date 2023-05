Im Zeitraum vom 22. April, 15.30 Uhr, und dem 29. April, 15.30 Uhr, haben bislang Unbekannte einen Heizöltank in einem Gewässer in der Nähe der Fachklinik Eußerthal entsorgt. Der Tank war noch zu einem Viertel mit Heizöl gefüllt, teilt die Polizei mit. Davon trat eine geringe Menge in das Gewässer aus und bildete einen dünnen Film auf der Wasseroberfläche. Die Einsatzkräfte haben den Heizöltank aus dem Gewässer geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Eußerthal hat das ausgetretene Öl mittels Bindemittel aus dem Gewässer entfernt. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.