Die Teilnahme an den Heiligabend-Gottesdiensten in der Stiftskirche Landau ist aus platztechnischen Gründen nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Darauf hat Dekan Volker Janke am Mittwoch hingewiesen. Der Familiengottesdienst um 15 Uhr und die erste Christvesper um 17 Uhr sind bereits ausgebucht. Freie Plätze gibt es noch bei der zweiten Christvesper um 18.30 Uhr und bei der Feier der Christnacht um 22 Uhr. Bei den Weihnachtsgottesdiensten am 1. und 2. Feiertag sind ebenfalls noch Plätze frei, ebenso beim ökumenischen Silvestergottesdienst am 31. Dezember um 17 Uhr. Anmelden kann man sich digital über www.stiftskirche-landau.de. Für die Gottesdienste gilt die Maskenpflicht und die 3G-Regel. Daher müssen Impf- oder Testnachweise mitgebracht werden. Einen Weihnachts-Video-Kurzgottesdienst gibt es wieder auf dem Youtube-Kanal „KirchenbezirkLandau“.