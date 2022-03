Im Landauer Ostpark haben die Arbeiten zur Sanierung des Schwanenweihers begonnen. Mit Kleinbaggern wird die bis zu 60 Zentimeter dicke Schlammschicht behutsam abgetragen, die sich im Laufe der Jahre am Boden abgesetzt und zur schlechten Wasserqualität beigetragen hatte. Über den Fortgang der Arbeiten haben sich auch schon ein paar Nilgänse informiert. Sie müssen sich aber noch ein Jahr gedulden, bis wieder Wasser im Weiher sein soll. Der Weiher war vor gut einem Jahr abgelassen worden, nachdem mit einer Elektrobefischung die letzten Fische herausgeholt worden waren. So viel Zeit war nötig, um den zwischenzeitlich als Insektenweide eingesäten Schlamm trocken zu lassen und das Volumen zu reduzieren. Die befürchtete Geruchsbelästigung durch faulenden Schlamm ist weitestgehend ausgeblieben. Um Deponiekosten zu sparen, soll der Aushub am Ufer wiederverwendet werden. Die Wasserfläche wird künftig etwas kleiner. In der Parkecke Rheinstraße/Ludowicistraße ist unterdessen eine Baugrube für eine WC-Anlage ausgehoben worden, die bei der Parksanierung errichtet wird. Auch der dortige Spielplatz wird erweitert und erneuert.