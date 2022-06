Bei Temperaturen über 30 Grad ist am Freitagnachmittag das zweite Weinerlebnis Landau-Südliche Weinstraße eröffnet worden. Es steht in der Tradition der klassischen Weintage, die im vergangenen Jahr, auch pandemiebedingt, leicht verändert neu aufgelegt wurden. Denn die rund 90 Winzer verteilen sich nun an beiden Tagen auf mehrere Standorte in der Stadt. Diesmal sind es der Rathausplatz, das Frank-Loebsche Haus, das Alte Kaufhaus, der Schulhof des Otto Hahn-Gymnasiums, der Hof der VG-Verwaltung Landau-Land in An 44 und der Hof von Landesforsten Rheinland-Pfalz im Westring 6. Neu ist in diesem Jahr ein kleines kulinarisches Angebot in der Langstraße. Natürlich wäre Bernd Wichmann, Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft, mit weniger hohen Temperaturen glücklicher gewesen, aber der Mann ist Optimist: „Zumindest soll es nicht regnen.“ 1000 Karten für das zweitägige Fest, jeweils von 16 bis 22 Uhr, sind im Vorverkauf abgesetzt worden. Tickets zu 25 Euro (für zwei Tage zu 40 Euro) gibt es noch während der Veranstaltung im Büro für Tourismus im Landauer Rathaus, Marktstraße 50.