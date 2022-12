Nachbarn sind sich nicht grün

In Landau hat sich ein Streit zwischen der Betreiberin eines Nagelstudios und Anwohnern entwickelt. Die einen wollen ihre Ruhe, die andern in Ruhe arbeiten. Der Ton ist schnell rau geworden.

Es kracht an der Volkshochschule

Ein knappes Dutzend Dozenten hat der Volkshochschule Hagenbach den Rücken gekehrt. Das Angebot ist nur noch ein Rumpfprogramm gegenüber früher. Es gibt Querelen in der Führungsetage.

Direkter Draht zu Wichteln am Nordpol

Roter Mantel, Rauschebart und ein Sack voller Präsente. So ausgestattet fährt Wolfgang Brucker morgen mit seiner festlich geschmückten Kutsche durch Oberotterbach. Uns erklärt er, warum er der Weihnachtsmann und nicht der Nikolaus ist.

Bäder nicht familienfreundlich?

Warum schließt das Rebmeerbad am Wochenende so früh? Sind Kinder in der Therme unerwünscht? Diese kritischen Fragen stellt ein Leser. Das sagen die Verantwortlichen in Bad Bergzabern dazu.

Oh Tannenbaum

Wann sollte der Weihnachtsbaum geschlagen oder gekauft, wann ins traute Heim gestellt werden? Und braucht der Baum Wasser? Fachleute geben Tipps zum richtigen Umgang mit dem Baum zum Fest.

Sauerei nach Party am Rentnertreff

Schon wieder wurde das Rentnerhäuschen im Rülzheimer Wald Ziel sinnloser Zerstörung. Ein angebissenes Baguette soll Hinweise auf die Täter liefern.

Christkind liest Wunschzettel im Internet

Päckchen zu packen gehört in der Vorweihnachtszeit dazu. Aber Jessica Kersten, eine sozial engagierte Mutter aus Germersheim, benötigt gerade besonders viel Geschenkpapier: Sie erfüllt Wünsche bedürftiger Kinder.