In Dörrenbach hat am Sonntag eine Hecke gebrannt. Laut Polizei brach das Feuer gegen 18 Uhr aus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde es durch Funkenflug beim Grillen ausgelöst. Die alarmierte Feuerwehr war laut Polizei rasch vor Ort und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen sowie ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Dennoch brannten die Hecken auf dem Nachbargrundstück vollständig nieder. An den Gebäuden des Verursachers sowie des Nachbarn entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.