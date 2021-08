Der Brand einer Hecke führte am Montag in der Niedergasse in Niederotterbach zu einem Feuerwehreinsatz. Beim Abbrennen von Unkraut wurde laut Polizei durch die Hitzeentwicklung eine Hecke in Brand gesetzt. Anschließend griff das Feuer von der Hecke auf ein Fahrzeug und die Holzbalken einer Garage über. Um 11.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Diese bekam den Brand schnell in den Griff und verhinderte so, dass sich das Feuer weitere ausbreiten konnte. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.