Im Zeitraum von Montag- bis Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an einem Anwesen in der Unterdorfstraße in Oberotterbach den Sandsteinsockel einer Hauswand beschädigt, wie die Polizei berichtet. Anschließend haute der Fahrer einfach ab, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern. Hinweise erbitte die Polizei unter Telefon 06343-93340.