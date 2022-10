Am Montag gegen 20.45 Uhr wurden Bewohner eines Wohnanwesens in der Mörlheimer Hauptstraße nach Polizeiangaben durch einen Knall aufgeschreckt. Als sie nachschauten, stellten sie fest, dass der Glaseinsatz der Haustür beschädigt worden war. Die Polizei geht von einem Tritt gegen das Glas aus. Ein Tatverdächtiger war nicht zu ermitteln. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.