Ab Montag, 12. Dezember, verteilt die Pre-Zero GmbH in Landau über zwei Wochen hinweg den Jahresbedarf an Gelben Säcken in den Bezirken ohne gelbe Tonnen. Bezirke mit Tonnen haben keinen Anspruch auf die Gelben Säcke. Das teilt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) mit. Unabhängig davon verteilt die Süd-Müll GmbH bereits Sammelsäcke für Altglas an alle Landauer Haushalte. Wer bis Ende Dezember keine Glassäcke erhalten hat, kann sie unter der Service-Nummer 0800 7701001 nachordern. Der EWL selbst sammelt und entsorgt nur Altpapier, Bio- und Restabfall. Dafür stellt das städtische Unternehmen Tonnen zur Verfügung. rhp/boe