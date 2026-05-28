Die Explosion war verheerend, die Schäden waren dramatisch. Vor zehn Monaten soll ein Dammheimer sein Haus gesprengt haben. Nun wird er sich vor Gericht verantworten müssen.

Rund zehn Monate nach der verheerenden Explosion eines Einfamilienhauses im Landauer Stadtdorf Dammheim hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Wie Oberstaatsanwältin Anne Herrmann mitteilt, wird er vor der Großen Strafkammer des Landauer Landgerichts wegen des Vorwurfs der schweren Brandstiftung und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion angeklagt.

Der 52-Jährige soll, so die Staatsanwaltschaft weiter in der Mitteilung, am Morgen des 5. Juli in dem von ihm bewohnten Einfamilienhaus mehrere Propangasflaschen geöffnet, Brandbeschleuniger verteilt und diesen anschließend mit einem Feuerzeug angezündet haben. Wie geplant fing das Gasgemisch Feuer und eine Explosion wurde ausgelöst. Durch die Explosion wurde das Haus vollständig zerstört. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten zudem zwei benachbarte Gebäude. Der Angeschuldigte wurde dabei schwer verletzt und befand sich mehrere Monate in stationärer ärztlicher Behandlung.

Mann vermindert schuldfähig

Gegenüber den Behörden habe der 52-Jährige die Tatvorwürfe eingeräumt. „Er hat angegeben, dass er aus einem Gefühl starker persönlicher Überforderung heraus gehandelt habe. Die Staatsanwaltschaft geht auf Grundlage eines vorläufigen psychiatrischen Gutachtens derzeit davon aus, dass der Angeschuldigte zur Tatzeit aufgrund einer krankhaften psychischen Symptomatik vermindert schuldfähig war“, erklärt die promovierte Juristin Herrmann.

Dass der Mann überhaupt noch am Leben ist, hat er wohl zu großen Teilen seinem Nachbarn Heiko Ruck zu verdanken. Der Familienvater hat am Morgen der Explosion verhindert, dass der Schwerverletzte zurück ins brennende Haus gegangen ist.

Zurück blieb ein Trümmerfeld

Bei dem Gebäude war nichts mehr zu retten. Augenzeugen hatten berichtet, dass das Gebäude sofort in Flammen stand. Michael Bumb, der stellvertretende Feuerwehrchef, hatte berichtet, dass er ein solches Schadensbild in 36 Jahren bei der Feuerwehr noch nicht gesehen habe. Ein Dachflächenfenster ist durch die Explosion auf das Dach eines Hauses gegenüber geschleudert worden, große Teile des Hausdachs sind auf eine Garage geflogen. Zurück blieb lediglich ein Trümmerfeld.

Die Explosion im Dammheimer Himmelmannring war über Wochen Thema in Landau, darüber hinaus – und vor allem im Stadtdorf selbst. Wenige Tage danach hatte Ortsvorsteher und Landtagsabgeordneter Florian Maier (SPD) einen Info-Abend organisiert, an dem 120 Menschen teilnahmen. Damals zeigte sich der Zusammenhalt im Dorf deutlich – und es wurde vor allem den Rettungskräften gedankt.

Auch heute noch sei die Explosion und ihre Folgen noch immer präsent, berichtet Maier. Vor allem für das nähere Umfeld sei die Situation noch immer belastend – man blicke schließlich täglich auf den Ort, zudem seien Nachbargebäude noch immer beschädigt. „Man wird täglich daran erinnert“, sagt Maier, der mittlerweile Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion ist.