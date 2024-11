Unbekannte sind am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Hans-Boner-Straße in Landau eingebrochen. Der Eigentümer konnte die Täter aus der Ferne über eine Überwachungsanlage beobachten. Er verständigte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchteten die Diebe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.