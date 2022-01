Die Landauer Polizei hat die Wohnräume eines 28-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen sowie Hausfriedensbruchs durchsucht. Das teilt die Landauer Kripo auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Es bestehe der Anfangsverdacht, dass der Mann auf einer Uni-Frauentoilette, an einem Studierendenwohnheim sowie in Freizeiteinrichtungen Bilder von jungen Frauen geschossen habe. Gerade an der Uni hatten die Vorfälle für große Unsicherheit gesorgt.

