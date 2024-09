Als viertes mittelalterliches Kulturgut in Landau nach Stiftskirche, Augustiner Kirche und Katharinen Kapelle hat das Haus zum Maulbeerbaum einen Jakobs-Muschelstein erhalten. Darüber informiert Karl Unold, Projektleiter der St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland. Zudem hängt an der Fassade seit Neuestem eine Infotafel. Als mittelalterliches Kulturgut entlang des Jakobsweges erfülle das Haus zum Maulbeerbaum alle Kriterien der Inwertsetzung, so Unold. Neben den vier Stellen in Landau gibt es im unmittelbaren Umfeld weitere Plätze, an denen Jakobs-Muschelsteine angebracht sind. So sind Wollmesheim mit seiner ältesten Kirche, die Kleine Kalmit als Sichtachse der Pilger und die Pfarrkirche Godramstein ebenfalls einbezogen in das EU-Kulturprojekt „Sternenweg – chemin des étoiles“. „All in all kann man hausnah circa 10 Kilometer pilgern, ohne nach Santiago de Compostela zu müssen“, sagt Unold. Weitere Informationen zum EU-Kulturprojekt gibt es auf dessen Homepage.