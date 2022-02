Der Eigentümerverein Haus und Grund lehnt den Vorschlag der Grünen, eine Wohnraumschutzsatzung in Landau zu schaffen, klar ab. Das teilt der Vorsitzende des Landauer Ortsverbands, Christian Burgard, auf Anfrage mit.

Grundsätzlich solle jeder Eigentümer von Wohnraum mit seinem Eigentum so verfahren können, wie er möchte – das gelte natürlich auch für Mietwohnungen, schreibt der Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Deshalb sei eine solche Satzung nicht akzeptabel. Viele Vermieter seien wegen der sich stetig zugunsten der Mieter verändernden Rechtssprechung frustriert. Den Mieterschutz auszubauen, sei in weiten Teilen gerechtfertigt. Aber, so Burgard weiter, wenn der Vermieter Schwierigkeiten mit dem Mieter habe, versage der Gesetzgeber zulasten der Vermieter. Die eigenen Rechte würden nur schleppend oder teils überhaupt nicht von Gerichten umgesetzt.

Sollte nun der Gesetzgeber die Rechte der Eigentümer stärken – beispielsweise schnellere Wohnungsräumungen ermöglichen – könne über eine Schutzsatzung „unter Umständen“ nachgedacht werden, teilt der Vorsitzende von Haus und Grund weiter mit. „Nachdem wir jedoch aus meiner Sicht hiervon sehr weit entfernt sind, wäre dies zum jetzigen Zeitpunkt für die Vermieterseite eine inakzeptable weitere Beschränkung beziehungsweise ein nicht hinnehmbarer staatlicher Eingriff in das Eigentum.“