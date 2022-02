Die Stadt und ihr Gebäudemanagement investieren in Absprache mit den jeweiligen Trägern weiter in die Kinderbetreuung, um Familien gute Betreuungsbedingungen zu bieten und den neuen Vorgaben des Kindertagesstättengesetzes gerecht zu werden. Nach der Erweiterung der Kitas Froschteich und Schützenhof sowie dem Spiel- und Lernhaus im Horst soll nun auch die Kita Haus für Kinder in der Beethovenstraße erweitert werden. Baubeginn ist in diesen Tagen, die Fertigstellung soll bereits im April erfolgen.

Geplant ist ein eingeschossiger Erweiterungsbau östlich des Bestandsgebäudes, in dem künftig ein neues Teamzimmer untergebracht werden soll. Die bisher dafür genutzten Räumlichkeiten sollen als Erweiterung der vorhandenen Küche dienen. Ebenfalls geplant sind zusätzliche Sanitäranlagen. Die Kosten belaufen sich auf 180.000 Euro, von denen 70.000 Euro das Land trägt. Die Kita Haus für Kinder befindet sich in Trägerschaft der Protestantischen Stiftskirchengemeinde Landau-Mitte; das Gebäude ist in städtischem Besitz.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch bezeichnete ein gutes und umfangreiches Betreuungsangebot auch schon für die Jüngsten als unerlässlich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.