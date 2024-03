„Wer hat, der gibt.“ Unter diesem Motto führt der Verein Leben und Kultur in Landau eine Neuerung ein, das Soliticket. So funktioniert’s: Gäste des Landauer Kulturzentrums können im Vorverkauf entscheiden, ob sie für Veranstaltungen mehr als den Normalpreis zahlen möchten. Der Erlös trägt zur Finanzierung von reduzierten Tickets für Menschen mit kleinem Geldbeutel bei. Damit möglichst viele Menschen am Angebot teilnehmen können, werden künftig neben Studierenden, Auszubildenden, Bundesfreiwilligen, Schülern und Schwerbehinderten auch Menschen, die Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Grundsicherung oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, ermäßigte Tickets kaufen können. Sie kosten in der Regel die Hälfte des regulären Preises. Das Soliticket macht’s möglich. „Das Ticket trägt dazu bei, dass wir trotz gestiegener Kosten auch weiterhin deutlich reduzierte Tickets für Menschen mit geringen finanziellen Mitteln anbieten können“, erläutert Vorstandsmitglied Sven Kaemper. Das Soliticket liegt 5 Euro über dem Normalpreis und ist nur im Online-Vorverkauf erhältlich. Infos unter www.hausamwestbahnhof.de.