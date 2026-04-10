Im vergangenen Jahr ist ein Teil des denkmalgeschützten Hauses Abendschein eingestürzt. Nun gammelt es vor sich hin. Wann sich etwas tut, steht in den Sternen.

Es war ein Knalleffekt Ende des vergangenen Jahres: Die Landauer Marktstraße wurde teilweise gesperrt, weil das Haus Abendschein möglicherweise einzustürzen drohte. Die Straße ist bis heute teilweise gesperrt, das unter Denkmalschutz stehende Haus ist unbenutzbar. Zumindest von außen sichtbar tut sich nichts. Droht dem Gebäude ein ähnliches Schicksal wie der ein paar Meter weiter stehenden früheren Volksbank am Stiftsplatz?

Diese, besser bekannt als „Seibel-Ruine“, steht seit rund 30 Jahren leer, seit 1999 gilt das Grundstück beim Finanzamt gar als unbebaut. Eigentümerin ist die Impal AG, deren Haupteigentümer Gabriele Seibel und Johannes Georg Walz sind. Das Haus Abendschein gehört nicht der Impal AG, sondern einem Schweizer, der mit Seibel und Walz zusammenarbeitet. Das Landauer Bauamt bezeichnet den Mann als jemanden aus dem „Seibel-Umfeld“ und dürfte damit richtig liegen. Denn Seibel gibt gegenüber der RHEINPFALZ an, für den Eigentümer des Hauses Abendschein sprechen zu dürfen. Nach Auskunft des Landauer Grundbuchamts hat Seibel auch ein Vorkaufsrecht für das Grundstück.

Seibel: Baugenehmigung fehlt noch

Derzeit könne sie nicht am Haus Abendschein weiterarbeiten, sagt die streitbare Seibel gegenüber der RHEINPFALZ. Denn es gebe mehrere Probleme – und die hätten teils auch mit der benachbarten Volksbank zu tun. Die beiden Grundstücke grenzen im rückwärtigen Bereich aneinander.

Das Haus Abendschein von hinten, aufgenommen im Winter von der ehemaligen Volksbank aus. Foto: privat

Der RHEINPFALZ wurden Fotos zur Verfügung gestellt, die im Dezember auf dem Grundstück gemacht wurden. Durch die Volksbank hindurch konnte man bis zur Rückseite des Hauses Abendschein gehen und die eingestürzte Mauer betrachten. Auch das ganze Haus war zugänglich, weil ein absichernder Zaun umgefallen war – oder umgeworfen wurde. Mehrere Personen und auch Familien haben sich in diesen Tagen dort umgesehen. Aber zurück zur Volksbank.

Denn bei dieser fehle es noch immer an einer Baugenehmigung, sonst wäre bereits etwas geschehen, versichert Seibel. Bei den Gebäuden sei jedoch der Investor Thorsten Holch noch im Spiel, der verschiedene Rechte wie das Durchgangsrecht halte. Das liegt auch an der Geschichte. Denn Holch hatte vor über 20 Jahren das Haus gekauft, war aber gebremst worden. Ein Nachbar hatte sein Vorkaufsrecht geltend gemacht. Damals hieß es, der neue Eigentümer müsse das Haus binnen fünf Jahren vollständig sanieren, sonst falle es an Holch zurück. Das ist aber nicht passiert. Den Grund kann Holch erklären.

Eine Innenansicht der Volksbank aus dem Winter. Foto: privat

Dass das Haus wieder an ihn gehe, sei kein Automatismus gewesen, berichtet Holch. Er hätte das Recht gerichtlich geltend machen müssen. Darauf habe er aber verzichtet, weil seine Pläne wegen des Abrisses einiger Bauten auf dem Grundstück nicht mehr umsetzbar gewesen seien. Zudem habe sich der Zustand des Hauses in den fünf Jahren deutlich verschlechtert. Er habe keinerlei Rechte mehr an dem Grundstück, betont Holch. Das bestätigt auch das Grundbuchamt. Seibel hingegen sagt, gemäß einem Urteil aus dem Jahr 2014 müsse sie ihn noch rausklagen. Das mache sie aber nicht wegen der zu erwartenden Gerichtskosten, die bei 16.000 Euro liegen sollen.

Stadt: Haus Abendschein noch zu retten

Aber warum steht das Haus Abendschein unter Denkmalschutz? Es handele sich um ein im Kern aus dem 16. Jahrhundert stammendes Haus, das 1992 als barockes Kaufmannshaus unter Denkmalschutz gestellt wurde, informiert die Stadtverwaltung auf Anfrage. Ausschlaggebend sei das „Objekt als Ganzes“ gewesen, „als Zeugnis der vielschichtigen Bau- und Nutzungsgeschichte der Landauer Altstadt sowie der bürgerlichen Wohnkultur des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts“.

Die Straßenfront sei unter anderem durch „aufwendig geschmiedete Brüstungsgitter an den Fenstern geprägt“. Haustür, Innentüren und Wandverkleidungen stammten überwiegend aus dem 18. Jahrhundert. Die Trumeaux zwischen den Fenstern im ersten Obergeschoss seien aus der Zeit Louis XIV. bis zum napoleonischen Empire. „Dabei handelt es sich um gestalterisch aufgelockerte Wandflächen mit Spiegeln, Stuckverzierungen und darüber jeweils einem Halbrelief, die einst Bildung, Weltgewandtheit und kulturellen Anspruch des Eigentümers zeigen sollten.“ Eines der Wandreliefs zeige möglicherweise eine Darstellung des „Jägers aus der Kurpfalz“ oder einen hohen Militär. Das zweite Halbrelief zeige vermutlich einen Sultan auf einem Diwan, der Karten spielt. Die Verwaltung gehe davon aus, „dass Gebäude und Ausstattung noch zu retten sind“. Und das solle erreicht werden.

„Wird uns noch länger beschäftigen“

Unterdessen ist nach Ansicht des Bauamts noch nicht jede Formalie erfüllt. Es fehle noch die Bestätigung eines Prüfstatikers, dass die Standsicherheit gegeben ist. Da diese von dem Eigentümer nicht geliefert worden sei, habe die Stadt nun selbst einen Prüfstatiker beauftragt, die Kosten werden dem Eigentümer in Rechnung gestellt. Von dieser Prüfung ist das weitere Vorgehen abhängig – in Frage komme „weiterer Abbruch oder Sicherung der Ruine und Wiederaufbau des Denkmals“, sagt Stadtsprecherin Sandra Diehl.

Die Stadt geht davon aus, dass es hier keine schnelle Lösung gibt, wie bei anderen Fällen in Landau auch. „So oder so wird uns dieses Objekt noch länger beschäftigen, auch weil es in baulicher Verbindung mit der ,Seibel-Ruine’ steht und diverse Rechte der Nachbarn zu beachten sind“, so Diehl.