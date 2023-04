Die Hauptstraße in Insheim war von Donnerstagmorgen bis Freitag gesperrt. Grund war ein Wasserrohrbruch. „Da von einer Unterspülung der Fahrbahn auszugehen war, wurde die Hauptstraße gesperrt“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Wasserversorgung der umliegenden Haushalte war nur kurz unterbrochen, wie Insheims Bürgermeister Martin Baumstark auf Nachfrage erklärt. Das Ordnungsamt habe die Anordnung herausgegeben, die Straße bis zum 21. April zu sperren, sagte er zunächst. Bereits am frühen Freitagabend konnte der Ortschef jedoch vermelden: Die Hauptstraße ist wieder offen. „Es müssen noch Asphaltarbeiten gemacht werden, aber die Straße kann wieder befahren werden.“ Von der Sperrung betroffen war auch der Busverkehr. Wie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar auf seiner Internetseite meldete, konnte während der Vollsperrung die Haltestelle Katholische Kirche nicht angefahren werden.